Жительницу Барнаула оштрафовали за пьяную езду и крепкий лексикон

У женщины в канун Нового года было такое хорошее настроение и так радостно на душе, что она будучи под шафе попросила у подруги права и решила покататься на автомобиле.

Но с управлением не справилась — съехала на обочину в сугроб и застряла в нем. К машине вскоре подъехал патруль ДПС.

Однако на требование выйти из машины и предоставить документы, отважная девушка, наоборот, закрылась и начала посылать сотрудников полиции на все четыре стороны. Делала она это с глубоким знанием ненормативной лексики.

История закончилась тем, что пьяную автоледи все-таки вытащили из авто, а машину эвакуировали.

За публичное оскорбление представителя власти при выполнении им своих служебных обязанностей по ст.319 УК РФ положен штраф.

Но поскольку девушка все-таки протрезвела, признала вину и даже раскаялась, ее наказали незначительной суммой.