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Происшествия

Жительницу Барнаула заставили оформить кредит, а после украли деньги

Телефонный мошенник похитил у жительницы краевой столицы крупную сумму денег под предлогом защиты от злоумышленников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
СС0

Неизвестный мужчина позвонил на мобильный телефон 36-летней горожанки и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что мошенники пытаются снять денежные средства со счета и оформить кредит на ее имя.

Для того, чтобы избежать кражи, незнакомец порекомендовал потерпевшей зайти в онлайн-приложение и переоформить кредит на себя на сумму 120 тыс. рублей, что она и сделала. После этого женщина внесла всю сумму на несколько продиктованных банковских счетов. Завершив транзакцию, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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