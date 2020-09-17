Жительницу Барнаула заставили оформить кредит, а после украли деньги

Неизвестный мужчина позвонил на мобильный телефон 36-летней горожанки и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что мошенники пытаются снять денежные средства со счета и оформить кредит на ее имя.

Для того, чтобы избежать кражи, незнакомец порекомендовал потерпевшей зайти в онлайн-приложение и переоформить кредит на себя на сумму 120 тыс. рублей, что она и сделала. После этого женщина внесла всю сумму на несколько продиктованных банковских счетов. Завершив транзакцию, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».