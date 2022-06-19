Жителя Алтая будут судить за публикацию интимных фото бывшей жены

Как сообщает СК региона, молодой человек, находясь на заработках в Петропавловске-Камчатском, в октябре прошлого года разместил в статусе аккаунта популярного мессенджера три фотографии интимного характера бывшей жены.
Примерно в этот же период он потребовал у бывшей жены 10 тыс. рублей, в противном случае угрожая повторно разместить у себя в мессенджере эти фотографии.
Против молодого человека завели уголовное дело по двум статьям — нарушение неприкосновенности частной жизни и вымогательство.
Уголовное дело утверждено прокуратурой Петропавловска-Камчатского и направлено на рассмотрение в городской суд.
Мужчине может грозить наказание до 4 лет лишения свободы, сообщают «Новости Горного Алтая».