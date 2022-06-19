19 июня
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Происшествия

Жителя Алтая будут судить за публикацию интимных фото бывшей жены

25-летний житель Республики Алтай выложил интимные фотографии бывшей супруги. Так он хотел выманить у нее деньги, но вместо этого получил уголовное дело.

Девушка. Нижнее белье.
Девушка. Нижнее белье.
открытые источники в Интернете (ССО)

Как сообщает СК региона, молодой человек, находясь на заработках в Петропавловске-Камчатском, в октябре прошлого года разместил в статусе аккаунта популярного мессенджера три фотографии интимного характера бывшей жены.

Примерно в этот же период он потребовал у бывшей жены 10 тыс. рублей, в противном случае угрожая повторно разместить у себя в мессенджере эти фотографии.

Против молодого человека завели уголовное дело по двум статьям — нарушение неприкосновенности частной жизни и вымогательство.

Уголовное дело утверждено прокуратурой Петропавловска-Камчатского и направлено на рассмотрение в городской суд.

Мужчине может грозить наказание до 4 лет лишения свободы, сообщают «Новости Горного Алтая».

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