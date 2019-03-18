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Происшествия

Жителя Алтая обманули на крупную сумму при покупке внедорожника

Житель села Турочак хотел купить машину через интернет, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 25 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Мужчина, телефон.
Мужчина, телефон.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Мужчина рассказал полицейским, что нашел в интернете объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2121. Сельчанин позвонил продавцу и узнал, что требуется предоплата. Без нее автор объявления обещал продать машину другому покупателю.

В качестве задатка потерпевший перечислил 25 тысяч рублей на карту и позвонил продавцу, чтобы уточнить дальнейшие действия. Мошенник отправил покупателю копию своего паспорта и попросил перевести ему еще немного денег, отметив, что у него есть клиенты готовые в любое время купить внедорожник.

Сельчанин заподозрил неладное и прямо спросил продавца, не обманывает ли он его. Тогда неизвестный признался, что мужчина больше не увидит своих денег и прервал разговор. Позднее объявление о продаже ВАЗа удалили с сайта.

Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личность мошенника.

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