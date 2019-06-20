Жителя Алтая обманули на крупную сумму при продаже автомобиля

Житель Алтая продавал свой автомобиль ВАЗ-2101 и разместил объявление на нескольких сайтах. Вскоре ему позвонил неизвестный с желанием купить «Жигули». Он сообщил, что находится в командировке и чтобы автомобиль не продали, предложил внести предоплату. Деньги нужно было перевести на банковскую карту.
Спустя несколько минут незнакомец вновь позвонил сельчанину и сообщил о проблеме с переводом денег. Он попросил продавца сказать номер карты и пройти к банкомату.
Мужчина согласился, выполнил все, что ему сказал мошенник. В итоге он подключил услугу «мобильный банк» к чужому номеру телефона. Получив доступ к банковским счетам, аферист пообещал, что предоплата поступит на счет через полчаса. Однако вместо обещанного перевода мужчина стал получать SMS о списании денег. Попытки дозвониться до лжепокупателя не увенчались успехом.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.