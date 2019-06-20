Жителя Алтая обманули на крупную сумму при продаже автомобиля

62-летний житель Республики Алтай попался на уловку мошенника при продаже машины. Мужчина потерял 29 тысяч рублей, которые отдал как предоплату предполагаемому покупателю, сообщает региональное МВД.

Житель Алтая продавал свой автомобиль ВАЗ-2101 и разместил объявление на нескольких сайтах. Вскоре ему позвонил неизвестный с желанием купить «Жигули». Он сообщил, что находится в командировке и чтобы автомобиль не продали, предложил внести предоплату. Деньги нужно было перевести на банковскую карту.

Спустя несколько минут незнакомец вновь позвонил сельчанину и сообщил о проблеме с переводом денег. Он попросил продавца сказать номер карты и пройти к банкомату.

Мужчина согласился, выполнил все, что ему сказал мошенник. В итоге он подключил услугу «мобильный банк» к чужому номеру телефона. Получив доступ к банковским счетам, аферист пообещал, что предоплата поступит на счет через полчаса. Однако вместо обещанного перевода мужчина стал получать SMS о списании денег. Попытки дозвониться до лжепокупателя не увенчались успехом.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.