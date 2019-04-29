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Происшествия

Жителя Алтая обманули на 35 тысяч рублей при оформлении кредита

На Алтае мужчина хотел получить кредит, но наткнулся на мошенников и потерял крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

Предварительно установлено, что мужчина хотел взять в кредит 150 тысяч рублей, подал электронную заявку в крупные федеральные банки. Вскоре потерпевшему позвонил неизвестный, который представился менеджером одного из финансовых учреждений. Он сообщил, что заявка на кредит одобрена.

Звонивший пообещал оформить документы в течение нескольких часов. В качестве страховки от невыплаты кредита, для открытия специального счета и других расходов при оформлении договора мужчину попросили перевести деньги. Горожанин поверил и отправил 35 тыс. рублей. Когда мужчину вновь попросили перевести деньги, он понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

Известно, что номер звонившего зарегистрирован в Московской области. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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