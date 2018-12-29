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Происшествия
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Жителя Алтая обманули при покупке видеокарты

В Республике Алтай 22-летний парень хотел купить видеокарту через интернет, но наткнулся на мошенников. Юноша потерял 5 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

Видеокарта.
Видеокарта.
СС0

Потерпевший нашел информацию о продаже видеокарты на сайте бесплатных объявлений. Позвонив по контактному телефону, парень узнал, что продавец готов отправить покупку почтой, но только после 100% предоплаты. Поверив сказанному, юноша перевел деньги на чужую карту.

Вскоре молодой человек решил узнать, получил ли продавец деньги. Телефон, указанный в объявлении, был выключен.

Полицейские установили причастность к совершению мошенничества 20-летнего жителя Новосибирска. Задержанный признал свою вину. Он пояснил, что успел потратить чужие деньги.

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.

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