Жителя Алтая, срубившего 9 осин, судья незаконно заключил под стражу

Один из районных судов Новосибирской области отменил заключение под стражу жителя Рубцовска, незаконно вырубившего девять осин в заказнике. В СИЗО рубцовчанина отправил суд предыдущей инстанции, так как нарушитель не явился ни на одно из судебных заседаний. Однако в прокуратуре сочли, что такая мера пресечения избрана незаконно, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Судят за девять осин

Житель Рубцовска в октябре 2017 года вырубил 9 осин на особо охраняемой природной территории заказника «Здвинский» (в Новосибирской области). Ущерб, нанесенный им государству, оценили в 23 тыс. рублей, на мужчину возбудили уголовное дело, предъявив ему обвинение по статье 160 УК РФ (часть 1): незаконная рубка лесных насаждений.

Пока шло следствие, рубцовчанин находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Затем дело направили в мировой суд 2-го судебного участка Куйбышевского района.

Однако мужчина не явился ни на одно из четырех судебных заседаний. Это и стало основанием для суда изменить подсудимому меру пресечения на заключения под стражу. Рубцовчанина объявили в розыск.

Лес. СС0

Судья перестарался

Однако затем прокуратура изучила постановление суда. И пришла к выводу: оно незаконное.

Как выяснилось, обвиняемый надлежащим образом уведомлялся о назначении только одного судебного заседания. При этом адвокат подсудимого не раз заявлял ходатайства об отложении заседания в связи с болезнью подсудимого. Он представлял и соответствующую медицинскую справку.

Более того, прокуратура установила, что срок давности привлечения мужчины к уголовной ответственности уже истек.

Таким образом, при принятии решения об изменении мужчине меры пресечения на заключение под стражу достаточных доказательств нарушения им ранее избранной подписки о невыезде и надлежащем поведении не имелось, считали в прокуратуре.

Есть другая инстанция

Прокуратура обжаловала незаконное постановление суда в апелляционном порядке. И Куйбышевский райсуд отменил решение суда первой инстанции.

Обвиняемый из-под стражи освобожден, ему вновь избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Рассмотрение уголовного дела по существу взято Генеральной прокуратурой РФ на контроль.