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Происшествия

Жителя Алтая судят за жестокие издевательства и убийство женщины

Житель Заринского района предстанет перед судом по обвинению в нескольких преступлениях, включая убийство, грабеж и насильственные действия сексуального характера.

Правосудие.
Правосудие.
СС0.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в феврале 2019 года обвиняемый с сожительницей встретили на улице Заринска незнакомую 29-летнюю женщину и предложили ей распить спиртное в доме, который арендовали.

Когда гостья выпила, мужчина уложил ее спать в другую комнату. На женщине он увидел украшения и захотел их похитить. В этот момент потерпевшая проснулась и оказала сопротивление.

«Разозлившись, злоумышленник избил потерпевшую, а затем, используя в качестве предмета стеклянную бутылку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После жестокого преступления у обвиняемого возник умысел на сокрытие следов совершенного преступления. Он отвел женщину в подвал дома, после чего ножом нанес множественные удары в шею, от которых потерпевшая скончалась», — уточняют в СКР.

На следующий день мужчина вместе с сожительницей выехали из арендуемого жилья, взяв с собой вещи погибшей. При этом он пригрозил убийством своей гражданской супруге в случае, если она сообщит о произошедшем в правоохранительные органы.

Спустя месяц удалось установить обстоятельства исчезновения потерпевшей. Злоумышленник вину в убийстве не признал. Уголовное дело направлено в суд.

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