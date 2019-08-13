Жителя Алтайского края будут судить за избиение годовалой девочки, которую он не хотел признавать

37-летний житель Калманского района обвиняется в том, что будучи пьяным ударил годовалую девочку об стол, нанес ей тяжелую травму. Мужчина не верил, что ребенок — его. Малышку спасла бабушка, сообщает региональный следком.

По версии следствия, между обвиняемым и жительницей села Новокалманка сложились неприязненные отношения: мужчина не верил, что является биологическим отцом ее дочери. В апреле 2019 года он пришел днем пьяный к женщине домой, подошел к малышке и, приподняв ее, ударил об стол.

Девочку у мужчины смогла отобрала бабушка и спасла внучку. Но ту в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Следствие возбудило уголовное дело по статье за покушение на убийство малолетнего.

В ходе следствия обвиняемый говорил, что не хотел убить ребенка. Однако его слова опровергли и мать ребенка, и свидетели. Кроме того, против версии мужчины были и результаты экспертизы. Одна из них подтвердила его отцовство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.