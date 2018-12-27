Жителя Алтайского края избили и вывезли в сумке в другой город из-за долгов

Трое жителей Алтайского края проведут длительный срок в тюрьме за издевательства над человеком, сообщает прокуратура Алтайского края. Приговор вступил в законную силу.

Осужденные узнали, что житель Алтайского края не выплачивал платежи по кредиту. Они проникли в квартиру потерпевшего, представились коллекторами и потребовали переписать квартиру на указанное ими лицо.

Для большей убедительности вымогатели продемонстрировали мужчине пистолет, избили, надели наручники, вставили в рот кляп, связали. В таком положении преступники удерживали потерпевшего в его же квартире в течение суток, после чего его в сумке вынесли из подъезда и на автомобиле отвезли в другой город.

Мужчине удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.