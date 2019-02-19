Жителя Алтайского края на 19 лет отправят в колонию за жестокое убийство пенсионерки

Следователи и суд установили, что 10 ноября 2017 года в селе Целинное безработный и ранее неоднократно судимый местный житель проник в дом незнакомой престарелой женщине.
На кухне молодой человек взял деревянное полено и напал на сидящую на стуле хозяйку дома. Он ударил пенсионерку по голове и телу. От полученных повреждений 81-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
После убийства парень похитил 4,5 тысячи рублей и сбежал. Вскоре злоумышленника задержали в Бийске и заключили под стражу.
Присяжные заседатели единогласно признали подсудимого виновным. Суд приговорил парня к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.