Жителя Алтайского края на 19 лет отправят в колонию за жестокое убийство пенсионерки

В Алтайском крае 22-летнего жителя села Целинное осудили за убийство пожилой женщины, сопряженное с разбоем, пишет СУ СКР по региону.

Следователи и суд установили, что 10 ноября 2017 года в селе Целинное безработный и ранее неоднократно судимый местный житель проник в дом незнакомой престарелой женщине.

На кухне молодой человек взял деревянное полено и напал на сидящую на стуле хозяйку дома. Он ударил пенсионерку по голове и телу. От полученных повреждений 81-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После убийства парень похитил 4,5 тысячи рублей и сбежал. Вскоре злоумышленника задержали в Бийске и заключили под стражу.

Присяжные заседатели единогласно признали подсудимого виновным. Суд приговорил парня к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.