Жителя Алтайского края обманули на крупную сумму при продаже автомобиля

Вскоре после размещения объявления продавцу позвонил неизвестный и сообщил, что готов перечислить задаток за автомобиль. Потерпевший сходил к банкомату и выполнил указания, подключил свою банковскую карту к чужому мобильному номеру.
Получив доступ к чужим банковским картам, злоумышленник не смог перевести с них деньги, потому что их там не было. Тогда мошенники уговорили мужчину перевести сначала 10 тысяч рублей им, после чего обещали отправить задаток. Когда потерпевший перевел деньги, телефон звонившего был выключен.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.