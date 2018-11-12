Житель Алтайского края потерял деньги при продаже санок

В Барнауле мужчина хотел продать санки через интернет, но наткнулся на мошенников. Потерпевший потерял больше 6 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, 34-летний мужчина разместил на сайте объявление о продаже детских санок. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником комиссионного магазина.

Покупатель рассказал, что готов купить товар, но, так как они работают официально, то деньги могут отправить только на карту.

Потерпевший продиктовал номер карты, привязанной к телефону, и получил сообщения. Неизвестный попросил продиктовать коды из этих смс, чтобы перечислить деньги. После разговора в «мобильном банке» изменили пароль, и потерпевший лишился 6,3 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Москве. Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.