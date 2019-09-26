Жителя Алтайского края обманули при покупке внедорожника

Мужчина из Приморского края пообещал жителю Кулунды доставить японский внедорожник за 300 тысяч рублей, но автомобиля покупатель так и не дождался, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю. Мошенник тщательно подготовился и спланировал обман.

Житель Алтайского края по телефону договорился якобы с продавцом из Приморского края о приобретении автомобиля Mitsubishi Pajero 1999 года выпуска. Машину неизвестный пообещал отправить по железной дороге.

Перед отправкой покупатель перевел задаток и деньги за доставку. После этого по почте он получил письмо о том, что автомобиль прибыл в Новосибирск. Переведя оставшуюся часть денег, мужчина отправился за машиной. Однако выяснилось, что никакой машины нет.

Вернувшись, мужчина обратился в полицию. Правоохранители теперь ищут злоумышленника и напоминают: все сделки считаются состоявшимися с момента подписания договора.