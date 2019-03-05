Жителя Алтайского края обвиняют в развращении 13 детей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Первомайского района. Его обвиняют в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый зарегистрировался в одной из социальных сетей. Он заходил на страницы к несовершеннолетним девочкам, а также переписывался с ними. Во время общения мужчина отправлял в личных сообщениях и на страницы детей фотографии с изображением порнографического характера.

Следователи доказали 13 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. В ведомстве отмечают, что потерпевшие девочки жили в разных регионах России.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.