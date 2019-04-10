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Происшествия

Жителя Алтайского края обвиняют в убийстве соседа, который заступился за женщину

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бийчанина, которого обвиняют в убийстве, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

По данным следствия, в январе 2019 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей, участники конфликта были пьяны. Женщина боялась, что ее могут избить и выбежала на улицу. Там она заметила соседа, которому пожаловалась на агрессивное поведение своего сожителя.

Мужчина решил заступиться за соседку и зашел в квартиру обвиняемого, чтобы поговорить. Во время беседы обвиняемый несколько раз ударил незваного гостя по голове, а затем два раза ранил ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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