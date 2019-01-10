Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
136

Жителя Алтайского края отправят в колонию за попытку убийства отца и 4-летнего племянника

В Алтайском крае осудили 37-летнего жителя одного из сел Рубцовского района. Мужчину признали виновным в покушение на убийство отца и племянника, пишет СУ СКР по региону.

Кухонный нож.
Кухонный нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Следствие и суд установили, что вечером 24 июня 2018 года пьяный мужчина находился на приусадебной территории дома. Из-за внезапно возникшей личной неприязни он ударил ножом в грудь 4-летнего племянника, а потом ранил 65-летнего отца.

Потерпевший мужчина побежал за помощью к соседям, которые смогли остановить пьяного злоумышленника.

Пострадавших госпитализировали, им оказали помощь.

Во время следствия и суда подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость