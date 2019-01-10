Жителя Алтайского края отправят в колонию за попытку убийства отца и 4-летнего племянника

В Алтайском крае осудили 37-летнего жителя одного из сел Рубцовского района. Мужчину признали виновным в покушение на убийство отца и племянника, пишет СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что вечером 24 июня 2018 года пьяный мужчина находился на приусадебной территории дома. Из-за внезапно возникшей личной неприязни он ударил ножом в грудь 4-летнего племянника, а потом ранил 65-летнего отца.

Потерпевший мужчина побежал за помощью к соседям, которые смогли остановить пьяного злоумышленника.

Пострадавших госпитализировали, им оказали помощь.

Во время следствия и суда подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.