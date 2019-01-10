Жителя Алтайского края отправят в колонию за попытку убийства отца и 4-летнего племянника

Следствие и суд установили, что вечером 24 июня 2018 года пьяный мужчина находился на приусадебной территории дома. Из-за внезапно возникшей личной неприязни он ударил ножом в грудь 4-летнего племянника, а потом ранил 65-летнего отца.
Потерпевший мужчина побежал за помощью к соседям, которые смогли остановить пьяного злоумышленника.
Пострадавших госпитализировали, им оказали помощь.
Во время следствия и суда подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.