7 марта
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Происшествия

Жителя Алтайского края, по чьей вине погибли двое детей, могут отправить на принудительное лечение

Женщина оставила своих детей под присмотром мужчины, который страдает расстройством психики.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Летом 2023 года жительница Змеиногорска оставила троих детей для присмотра у своей матери, ее сожитель страдал хроническим расстройством психики, сообщает региональный СУ СК.

Семья легла спать, а нетрезвый 49-летний мужчина решил покурить прямо в постели. Он оставил сигарету не потушенной и это спровоцировало возгорание.

Вернувшиеся с мероприятия мать детей и ее знакомый успели спасти всех из горящего дома. Детям оказали помощь, несмотря на это, четырехлетняя девочка и ее трехмесячный брат погибли от отравления угарным газом. Трехлетнего мальчика, хозяйку дома и ее сожителя госпитализировали.

Против мужчины завели уголовное дело. Провели экспертизу, которая показала, что мужчина не осознавал характер своих действий.

В суд направили уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мать младенца сломала ему кости, когда надевала комбинезон.

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