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Происшествия

Жителя Алтайского края похитили и забирали зарплату за долги по займу

Три жителя Новосибирской области похитили мужчину из Алтайского края, вывезли в свой регион, устроили на работу и забирали его зарплату. Суд признал их виновными в похищении и самоуправстве, сообщили в СУ СКР по краю.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

В сентябре 2013 года житель Баевского района оформил денежный займ, поручителем которого являлась супруга одного из жителей Новосибирской области. Заемщик не платил и деньги взыскивали с поручительницы.

Муж женщины решил добиться справедливости преступным путем. Он задумал похитить сельчанина и трудоустроить его на территории своего региона. Он договорился с родственниками и осуществил план.

«Вступив в предварительный сговор, подсудимые приехали к потерпевшему домой, и принудительно вывезли в Новосибирскую область. Кроме того, трудоустроив мужчину, они стали получать его заработную плату», — говорят в СК.

Мужчины свою вину не признали. Суд приговорил их к срокам от 6 до 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

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