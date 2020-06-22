Жителя Алтайского края три года судят за девять осин, срубленных с разрешения лесника и за плату

«Руби сам»
Три года назад рубцовчанин Александр Войтов гостил у мамы в деревне Алексотово Новосибирской области. Ей нужны были дрова на зиму.
Сын отправился за ними в местное АО «Лесхоз». Заплатил 1,5 тыс. рублей за четыре куба. Сотрудник лесхоза подписал сопроводительный ордер, махнул рукой, где рубить, и сказал: «Руби сам».
Когда рубцовчанин сделал дело, к нему вышли егеря. Ои заявили, что Войтов незаконно срубил в заказнике особо охраняемые деревья — осины. Только позже он выяснил, что сотрудник «Лесхоза» должен был выдать ему на руки готовые дрова.
Этапировали в СИЗО
Ущерб оценили как значительный — около 23 тысяч рублей — и возбудили уголовное дело. Александр везде показывал ордер от лесхоза, доказывал, что платил деньги, говорил об ошибке лесника.
Дело слушалось в Новосибирской области, а сам «преступник» живет в Рубцовске. На одно из заседаний мужчина не явился. Затем не прибыл на второе и третье. После этого мировой судья объявил Войтова в розыск! Но мужчина уверяет, что его просто не уведомляли о заседаниях.
В итоге его задержали в Рубцовске два капитана полиции, специально прибывшие из Новосибирской области. Затем его увезли в Новосибирск, где он провел 12 дней в СИЗО.
Потерял работу и судится
Дело рассматривается уже около трех лет. Только в январе 2020 года рубцовчанину удалось добиться отмены приговора со штрафом. Но оправдать мужчину и выпустить со скамьи подсудимых суд не решился.
Сейчас дело направлено на новое рассмотрение в Куйбышевский райсуд Новосибирской области.
«Судьи до сих пор боятся оправдать невиновного человека, который по закону купил ордер и напилил дров для пожилой матери. Третий год дело перебрасывают по судам, лишь бы не выносить оправдательное решение. Уже и сроки давности все вышли, но Александр принципиально идет до конца (отказывается от прекращения дела, пока не докажет, что невиновен. — Прим. ред.)», — рассказал изданию адвокат Войтова Алексей Селютин.
Сам Александр Войтов за три года из-за дела о девяти осинах потерял работу — в компании сказали: «Нам судимые не нужны», отсидел в СИЗО и сейчас снова идет в суд.