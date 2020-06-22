Жителя Алтайского края три года судят за девять осин, срубленных с разрешения лесника и за плату

Житель Алтайского края Александр Войтов один раз сходил за дровами, чтобы помочь матери, живущей в Новосибирской области. И уже три года он пытается выбраться со скамьи подсудимых и по меньшей мере удивлен: он получил разрешение на рубку и оплатил ее. Эту странную историю подробно описывает «КП-Новосибирск».

«Руби сам»

Три года назад рубцовчанин Александр Войтов гостил у мамы в деревне Алексотово Новосибирской области. Ей нужны были дрова на зиму.

Сын отправился за ними в местное АО «Лесхоз». Заплатил 1,5 тыс. рублей за четыре куба. Сотрудник лесхоза подписал сопроводительный ордер, махнул рукой, где рубить, и сказал: «Руби сам».

Когда рубцовчанин сделал дело, к нему вышли егеря. Ои заявили, что Войтов незаконно срубил в заказнике особо охраняемые деревья — осины. Только позже он выяснил, что сотрудник «Лесхоза» должен был выдать ему на руки готовые дрова.

Рубки в Завьяловском заказнике. Предоставлено «Сибирским экологическим центром».

Этапировали в СИЗО

Ущерб оценили как значительный — около 23 тысяч рублей — и возбудили уголовное дело. Александр везде показывал ордер от лесхоза, доказывал, что платил деньги, говорил об ошибке лесника.

Дело слушалось в Новосибирской области, а сам «преступник» живет в Рубцовске. На одно из заседаний мужчина не явился. Затем не прибыл на второе и третье. После этого мировой судья объявил Войтова в розыск! Но мужчина уверяет, что его просто не уведомляли о заседаниях.

В итоге его задержали в Рубцовске два капитана полиции, специально прибывшие из Новосибирской области. Затем его увезли в Новосибирск, где он провел 12 дней в СИЗО.

Незаконная рубка. ГУ МВД по Республике Алтай

Потерял работу и судится

Дело рассматривается уже около трех лет. Только в январе 2020 года рубцовчанину удалось добиться отмены приговора со штрафом. Но оправдать мужчину и выпустить со скамьи подсудимых суд не решился.

Сейчас дело направлено на новое рассмотрение в Куйбышевский райсуд Новосибирской области.

«Судьи до сих пор боятся оправдать невиновного человека, который по закону купил ордер и напилил дров для пожилой матери. Третий год дело перебрасывают по судам, лишь бы не выносить оправдательное решение. Уже и сроки давности все вышли, но Александр принципиально идет до конца (отказывается от прекращения дела, пока не докажет, что невиновен. — Прим. ред.)», — рассказал изданию адвокат Войтова Алексей Селютин.

Сам Александр Войтов за три года из-за дела о девяти осинах потерял работу — в компании сказали: «Нам судимые не нужны», отсидел в СИЗО и сейчас снова идет в суд.