Жителя Алтайского края задержали с двумя автоматами Калашникова в Подмосковье

25-летнего мужчину задержали в Одинцовском районе Московской области. У него нашли два автомата и патроны, сообщает РБК.

Уроженца Алтайского края остановил сотрудник ГИБДД, чтобы проверить документы.

В багажнике его автомобиля оказались два автомата АКМС и 30 патронов к ним.

Задержанный доказывал, что заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и участвовал в СВО на Украине.

Однако Евгений Пригожин, основатель «ЧВК Вагнер», сообщил РБК, что такого человека в организации не было и нет. Вдобавок Пригожин пообещал прогнать задержанного по всем базам — на случай, если он менял фамилию.

В итоге на жителя Алтайского края возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до пяти лет лишения свободы.

Ранее глава Крыма предложил не поддерживающим СВО россиянам уехать из страны.