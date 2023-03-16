Жителя Алтайского края задержали с двумя автоматами Калашникова в Подмосковье

Уроженца Алтайского края остановил сотрудник ГИБДД, чтобы проверить документы.
В багажнике его автомобиля оказались два автомата АКМС и 30 патронов к ним.
Задержанный доказывал, что заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и участвовал в СВО на Украине.
Однако Евгений Пригожин, основатель «ЧВК Вагнер», сообщил РБК, что такого человека в организации не было и нет. Вдобавок Пригожин пообещал прогнать задержанного по всем базам — на случай, если он менял фамилию.
В итоге на жителя Алтайского края возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до пяти лет лишения свободы.
Ранее глава Крыма предложил не поддерживающим СВО россиянам уехать из страны.