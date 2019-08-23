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Происшествия

Жителя Алтайского края заманили на фондовую биржу и обманули

Житель села Новообинка Петропавловского района решил заработать на торгах на фондовой бирже. Он попался на рекламу в интернете и потерял в итоге около 300 тысяч рублей, рассказали в алтайском главке МВД.

Торги на бирже.
Торги на бирже.
СС0

36-летний мужчина повелся на рекламу во всплывающем окне в интернете. Там говорилось о заработках на фондовой бирже. Представители брокерской компании стали звонить ему с предложениями принять участие в заработках на международном финансовом рынке. Мужчина согласился.

Для получения информации о торгах он перечислил около 30 тысяч, а также полученные в кредит 270 тысяч рублей. Ему пообещали, что в любой момент он сможет отказаться от участия в торгах и забрать свои деньги.

В торгах на бирже от его имени якобы стал участвовать специальный брокер, который постоянно поддерживал связь с селянином и сообщал ему о результатах. Ему сказали, что за несколько месяцев заработок составил 50 тысяч рублей. Когда мужчина пожелал забрать деньги и потребовал вернуть вложенные, ему отказали.

Только после этого он прочитал отзывы о компании и понял, что его обманули. За помощью мужчина обратился в полицию.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников.

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