Жителя алтайского села будут судить за интим с девочкой-подростком

22-летний житель Третьяковского района Алтайского края предстанет перед судом за интим со школьницей.

Как установили следователи, в феврале 2020 года в одном из сел Третьяковского района обвиняемый несколько раз вступал в интимную связь с девочкой, которой еще не исполнилось 14 лет.

Несмотря на то, что такие свидания происходили по обоюдному согласию, это является уголовно-наказуемым делом.

«Так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности», — пишет пресс-служба Следственного комитета.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Дело передано в суд.

Судить молодого человека будут по уголовной статье 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».