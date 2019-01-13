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Жителя Башкирии обвиняют в массовом убийстве

Следственные органы выясняют обстоятельства убийства трех человек в башкирском городе Учалы, пишет РИА Новости.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Убийство произошло утром 13 января. В полицию поступило сообщение о насильственной смерти женщины, а также об огнестрельных ранениях двух мужчин. Выяснилось, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой, которая, опасаясь за свою жизнь, убежала к соседям.

«Вооружившись ружьем, мужчина, преследуя ее, ранил соседа, убил его супругу, после этого ранил еще одного соседа, который скончался в больнице. Позже, догнав свою жену, убил ее и совершил самоубийство», — сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

Расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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