Жителя Башкирии обвиняют в массовом убийстве

Убийство произошло утром 13 января. В полицию поступило сообщение о насильственной смерти женщины, а также об огнестрельных ранениях двух мужчин. Выяснилось, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой, которая, опасаясь за свою жизнь, убежала к соседям.

«Вооружившись ружьем, мужчина, преследуя ее, ранил соседа, убил его супругу, после этого ранил еще одного соседа, который скончался в больнице. Позже, догнав свою жену, убил ее и совершил самоубийство», — сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

Расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц.