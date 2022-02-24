24 февраля -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жителя Новоалтайска осудили за использование поддельного удостоверения подполковника ФСБ

Суд Майминского района в Республике Алтай вынес приговор уроженцу соседнего Алтайского края. Мужчину обвинили в использовании поддельного удостоверения сотрудника центрального аппарата ФСБ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

Поддельное удостоверение мужчина использовал для сбора информации об экономических преступлениях.

«Уроженец Новоалтайска, представляясь действующим сотрудником центрального аппарата ФСБ РФ, незаконно проводил оперативно-разыскные мероприятия на территории Республики Алтай. Было установлено, что он осуществлял опрос лиц для сбора информации по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. Зафиксированы два случая предъявления им удостоверения сотрудникам госавтоинспекции. Таким образом он хотел избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

У уроженца Алтайского края изъяли поддельное удостоверение сотрудника ФСБ в звании «подполковник», четыре комплекта государственных регистрационных знаков на автомобили, устройство, внешне схожее с детектором скрытых камер и жучков.

Мужчину судили по уголовной статье «Приобретение и хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения». Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость