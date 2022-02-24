Жителя Новоалтайска осудили за использование поддельного удостоверения подполковника ФСБ

Суд Майминского района в Республике Алтай вынес приговор уроженцу соседнего Алтайского края. Мужчину обвинили в использовании поддельного удостоверения сотрудника центрального аппарата ФСБ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

Поддельное удостоверение мужчина использовал для сбора информации об экономических преступлениях.

«Уроженец Новоалтайска, представляясь действующим сотрудником центрального аппарата ФСБ РФ, незаконно проводил оперативно-разыскные мероприятия на территории Республики Алтай. Было установлено, что он осуществлял опрос лиц для сбора информации по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. Зафиксированы два случая предъявления им удостоверения сотрудникам госавтоинспекции. Таким образом он хотел избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

У уроженца Алтайского края изъяли поддельное удостоверение сотрудника ФСБ в звании «подполковник», четыре комплекта государственных регистрационных знаков на автомобили, устройство, внешне схожее с детектором скрытых камер и жучков.

Мужчину судили по уголовной статье «Приобретение и хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения». Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы.