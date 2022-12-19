19 декабря
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Происшествия

Жителя Новоалтайска подозревают в краже денег с банковской карты знакомой, пока та спала

В Новоалтайске мужчину подозревают в краже денег с банковской карты своей новой знакомой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Как рассказали в ведомстве, 59-летняя женщина обратилась в полицию, когда ей пришли сообщения о снятии наличных с ее карты.

Правоохранители установили, что накануне потерпевшая познакомилась с мужчиной. Вместе они выпили алкоголь. В какой-то момент она дала новому знакомому свою банковскую карту, чтобы тот сходил в магазин. После этого он вернул ее владелице.

Однако когда женщина заснула, он забрал карту и потратил с нее 6 тыс. рублей на свои нужды.

40-летнего ранее судимого подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о тайном хищении денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

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