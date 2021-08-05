Жителя села, поджегшего траву на своем участке, привлекли к делу о якутских пожарах

Житель Якутии стал один фигурантом дела о неосторожном обращении с огнем, которое привело к лесным пожарам в регионе, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае мужчина поджег сухую траву на участке, который арендовал для сельскохозяйственных работ. После чего огонь перекинулся на лес. Общую площадь, по которой прошел огонь, оценивают в 33 тыс. гектаров — и более.

По ч.2 ст.261 УК «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» нарушителю грозит до 4 лет лишения свободы.

Тем временем в Якутии продолжаются пожары. Как сообщает «ТАСС», огонь захватил более 840 тыс. гектаров. В городах республики из-за дыма ограничивают авиасообщение.