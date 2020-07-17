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Происшествия

Жителям Алтая грозят инфекции из-за прорыва дамбы

16 июля в Республике Алтай на реке Чаганка прорвало дамбу. Затопило часть села Кош-Агач. Специалисты Роспотребнадзора начали срочную дезинфекцию, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний.

Паводок в селе Кош-Агач.
Паводок в селе Кош-Агач.
пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай

Река поднялась из-за затяжных дождей. Дамба в микрорайоне «ПМК» не выдержала. В зону подтопления попали приусадебные участки, выгребные ямы, туалеты и надворные постройки на территории пяти домовладений, отмечают в ведомстве.

Жителям раздали памятки о проведении дезинфекции и проводится инструктаж.

Также в районе работает оперативная группа МЧС из 25 человек.

Несколько размытых участков дорог уже восстановили с помощью устройства дамб.

На днях на Алтае едва не смыло мост через реку Уландрык и участок Чуйского тракта на 937 км.

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