Жителям Алтая грозят инфекции из-за прорыва дамбы

Река поднялась из-за затяжных дождей. Дамба в микрорайоне «ПМК» не выдержала. В зону подтопления попали приусадебные участки, выгребные ямы, туалеты и надворные постройки на территории пяти домовладений, отмечают в ведомстве.
Жителям раздали памятки о проведении дезинфекции и проводится инструктаж.
Также в районе работает оперативная группа МЧС из 25 человек.
Несколько размытых участков дорог уже восстановили с помощью устройства дамб.
На днях на Алтае едва не смыло мост через реку Уландрык и участок Чуйского тракта на 937 км.