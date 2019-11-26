Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Жителям Алтая не хватило денег на дорогу домой и они незаконно вышли из положения

23 ноября в Бердске Новосибирской области двое неизвестных угнали Toyota Corolla. Выяснилось, что молодым людям нужно было на Алтай, а денег на дорогу у них не было, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
СС0

Инспекторы ДПС остановили автомобиль на трассе в районе ЗАТО Сибирский. Документов на машину у мужчин транспортное средство у них не оказалось. Их отправили в отделение полиции в Бердск, где подозреваемых уже ждали.

В беседе с полицейскими ранее судимые 25-летний и 29-летний жители Республики Алтай признались в преступлении. Они рассказали, что в Бердск приехали к знакомой, но на обратную дорогу денег у них не нашлось.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых взяли под стражу. Машину вернули хозяину.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость