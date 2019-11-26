Жителям Алтая не хватило денег на дорогу домой и они незаконно вышли из положения

23 ноября в Бердске Новосибирской области двое неизвестных угнали Toyota Corolla. Выяснилось, что молодым людям нужно было на Алтай, а денег на дорогу у них не было, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль на трассе в районе ЗАТО Сибирский. Документов на машину у мужчин транспортное средство у них не оказалось. Их отправили в отделение полиции в Бердск, где подозреваемых уже ждали.

В беседе с полицейскими ранее судимые 25-летний и 29-летний жители Республики Алтай признались в преступлении. Они рассказали, что в Бердск приехали к знакомой, но на обратную дорогу денег у них не нашлось.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых взяли под стражу. Машину вернули хозяину.