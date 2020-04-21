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22 апреля
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Происшествия

Жителям алтайских сел запретили ходить в лес и сжигать мусор

Особый противопожарный режим установлен в шести районах Алтайского края. Местным жителям придется себя кое в чем ограничить.

Весной на снегоотводе в лесу
Весной на снегоотводе в лесу
altapress.ru

Соответствующие постановления приняты главами администраций Усть-Пристанского, Шипуновского, Краснощёковского, Калманского, Первомайского, Шелаболихинского районов.

Причина — уcтaнoвившаяся сухая, жаркая и ветреная погода, способствующая возникновению и распространению пожаров в населенных пунктах и природной зоне.

Постановлениями вводятся ряд запретов: на посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах), на разведение костров, сжигание мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

Для мониторинга пожарной ситуации на территории Алтайского края работает группа специалистов беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

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