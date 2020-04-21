Жителям алтайских сел запретили ходить в лес и сжигать мусор

Соответствующие постановления приняты главами администраций Усть-Пристанского, Шипуновского, Краснощёковского, Калманского, Первомайского, Шелаболихинского районов.
Причина — уcтaнoвившаяся сухая, жаркая и ветреная погода, способствующая возникновению и распространению пожаров в населенных пунктах и природной зоне.
Постановлениями вводятся ряд запретов: на посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах), на разведение костров, сжигание мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ.
Для мониторинга пожарной ситуации на территории Алтайского края работает группа специалистов беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.