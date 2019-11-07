Жителям аварийного дома в Барнауле предложили переехать в разрушающийся

Трем семьям, которые ежедневно рисковали оказаться под руинами рассыпающегося дома, предложили переезд в маневренный фонд, состояние которого не намного отличается от аварийной развалюхи. Об этом сообщил паблик Barnaul22 со ссылкой на общественника Игоря Берга, представителя «Гражданского патруля в Барнауле».

Старое здание бывшей детской больницы, относящееся к маневренному фонду, находится по соседству — в доме № 44 по той же 1-ой Западной. По словам Берга, здесь уже разрушаются стены, в трещины можно свободно засунуть палец. Посмотреть на состояние квартир людям не позволяют, предлагая сразу подписать документы на вселение.

Игорь Берг,

представитель «Гражданского партруля» в Барнауле:

— В настоящее время в Барнауле свободными и технически пригодными для жилья являются всего два помещения маневренного фонда: это дома по адресам Карагандинская, 1 и улице Полярной, 34 корпус 3, На Карагандинской тоже здание очень старое и в плохом состоянии. А на улице Полярной находится общежитие с небольшими помещениями, свободно из которых только одно. Но жителям дома предлагают переселиться именно в помещения по адресу 1-я Западная, 44. Это здание бывшей детской больницы, его просто переоборудовали в жилое помещение. Здание примерно одного возраста с домом, в котором люди живут сейчас. Мы провели осмотр данного помещения. Внутри все стены потрескавшиеся, обшарпаны, местами разрушается потолок. Снаружи тоже имеются трещины, осыпаются карнизы, отваливаются части штукатурного слоя. Одна из трещин очень серьезная на ней стоят контрольные маячки. Сейчас комитет по ЖКХ пытается в принудительном порядке через суд выселить две семьи в этот дом. Первое заседание состоится 13 ноября.

О проблемах семей, проживающих по договору соцнайма в аварийном доме № 49а на улице 1-ой Западной стало известно в начале октября. В старой, наполовину заброшенной двухэтажке, в которой осыпались кирпичи и крыша, до сих пор проживают девять взрослых и один ребенок.



Недавно в одной из пустующих квартир на втором этаже обрушился потолок. Сквозь образовавшуюся дыру видно небо. Жители рассказывают, что перекрытие рухнуло в пустующей квартире, они только слышали грохот. А 30 сентября с пуском тепла там же произошел порыв в системе отопления, тогда и обнаружилось обрушение.