Жителям многоэтажки вместе отопления по батареям пустили электрический ток

Сообщается, что некоторое время назад жильцы дома стали замечать странные вещи. Например, на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины. Где-то даже начала тлеть и плавиться краска. Одновременно с этим начались проблемы с электроснабжением.
Специалисты занялись проблемой после того, как на кухне одной из квартир произошел пожар. Очаг возгорания был возле системы отопления.
В подъезде отключили электричество и газ. Причину инцидента устанавливают. Предположительно, кто-то из жильцов неправильно заземлил приборы или пытается «скрутить» электросчётчик, пишет fontanka.ru.