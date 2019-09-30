Жителям многоэтажки вместе отопления по батареям пустили электрический ток

В Воронеже около 120 жителей двух подъездов многоэтажного дома эвакуировали из-за бьющих током и нагревающихся батарей, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Сообщается, что некоторое время назад жильцы дома стали замечать странные вещи. Например, на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины. Где-то даже начала тлеть и плавиться краска. Одновременно с этим начались проблемы с электроснабжением.

Специалисты занялись проблемой после того, как на кухне одной из квартир произошел пожар. Очаг возгорания был возле системы отопления.

В подъезде отключили электричество и газ. Причину инцидента устанавливают. Предположительно, кто-то из жильцов неправильно заземлил приборы или пытается «скрутить» электросчётчик, пишет fontanka.ru.