Жителю Алтая дали 18 лет колонии за регулярное изнасилование девочки

Житель одного из районов Алтайского края признан виновным в совершении ряда тяжких преступлений. За изнасилование девочки, грабеж, угрозу убийством, развратные действия с несовершеннолетней он получил наказание в виде лишения свободы на 18 лет, сообщили в краевом СУСКе.

Обстоятельства, в которых совершались эти преступления, таковы.

34-летний мужчина регулярно бывал в доме своей знакомой, а точнее — сожительницы. И будучи пьяным, неоднократно совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери.

Причем происходило это долго — в период с сентября 2017 года по май 2019 года, сообщила помощник руководителя краевого СУСК по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Более того, в ходе следствия доказана причастность мужчины к грабежу. В мае 2019 года он похитил мобильный телефон подруги своей сожительницы, а затем попытался ее изнасиловать. Женщине удалось убежать по независящим от подследственного обстоятельствам — и преступный умысел на изнасилование не был реализован.

Подросток. Насилие. СС0

При этом следствием установлен еще один факт грабежа, совершенный злоумышленником в одной из торговых точек города Алейска.

Мужчину признали виновным в преступлениях по целому «букету» статей УК РФ, а именно: п. б. ч. 4 ст. 132 УК РФ ( иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего , если они совершены в отношении лица , не достигшего четырнадцатилетнего возраста),

иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего если они совершены в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ ( изнасилование то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей , с использованием беспомощного состояния потерпевшей , не достигшей четырнадцатилетнего возраста),

изнасилование то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей не достигшей четырнадцатилетнего возраста), ч.1 ст.119 УК РФ ( угроза убийством),

угроза убийством), ч.1 ст.161 УК РФ ( грабеж),

грабеж), ч.3 ст.30 , ч.1 ст.131 УК РФ ( покушение на изнасилование),

ч.1 ст.131 УК РФ покушение на изнасилование), ч.2 ст.135 УК РФ ( совершение развратных действий в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 2 года.