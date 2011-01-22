Жителю Алтая дали 18 лет колонии за регулярное изнасилование девочки

Обстоятельства, в которых совершались эти преступления, таковы.
34-летний мужчина регулярно бывал в доме своей знакомой, а точнее — сожительницы. И будучи пьяным, неоднократно совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери.
Причем происходило это долго — в период с сентября 2017 года по май 2019 года, сообщила помощник руководителя краевого СУСК по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.
Более того, в ходе следствия доказана причастность мужчины к грабежу. В мае 2019 года он похитил мобильный телефон подруги своей сожительницы, а затем попытался ее изнасиловать. Женщине удалось убежать по независящим от подследственного обстоятельствам — и преступный умысел на изнасилование не был реализован.
При этом следствием установлен еще один факт грабежа, совершенный злоумышленником в одной из торговых точек города Алейска.
Мужчину признали виновным в преступлениях по целому «букету» статей УК РФ, а именно:
- п. б. ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста),
- п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста),
- ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством),
- ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж),
- ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование),
- ч.2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 2 года.