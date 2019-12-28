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Происшествия

Жителю Алтайского края грозит срок за незаконную вырубку сотни елей

В республике Алтай задержали подозреваемого в спиле 111 елей, сообщает местное управление ГУ МВД.

Вырубка елей в республике Алтай
Вырубка елей в республике Алтай
ГУ МВД по республике Алтай

Деревья росли в урочище «Тукей», в 15 километрах от села Ябоган. Сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обнаружили место рубки, а неподалеку остановили «КамАЗ», груженного елками. Водитель, 36-летний житель Алтайского края, не смог предъявить разрешение на рубку леса.

По словам задержанного, несколько дней назад ему позвонил мужчина и предложил вывезти спиленные деревья.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили причастность к незаконной рубке деревьев 28-летнего жителя Бийска. Мужчина признался в содеянном.

Полиции бийчанин рассказал, что в урочище «Тукей» он увидел большое количество молодых елей и у него возникло желание срубить их для продажи. Для этого он нанял двух местных жителей, которых заверил в наличии необходимых документов.

Заготовленные деревья мужчины погрузили в грузовик. Но вывезти ели им не удалось, поскольку «КамАЗ» остановили полицейские.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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