Жителю Алтайского края не хватало денег на свадьбу. Поэтому он похитил сам у себя 240 тысяч рублей

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в марте прошлого года 26-летний обвиняемый совместно со своим знакомым инсценировали похищение его денежных средств с банковской карты с целью получения в последующем страховых выплат.
«После того, как деньги были сняты со счета, мужчина обратился в органы внутренних дел с ложным заявлением о краже денег в размере 240 тысяч рублей, по результатам рассмотрения которого сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело», — уточняют в СКР.
Во время следствия выяснилось, что деньги не были похищены, после чего мужчина был привлечен к уголовной ответственности.
Злоумышленник признал вину, объясняя свои действия нехваткой денежных средств для предстоящей свадьбы.
В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.