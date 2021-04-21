Жителю Алтайского края не хватало денег на свадьбу. Поэтому он похитил сам у себя 240 тысяч рублей

Мужчина из Крутихинского района Алтайского края приговорен к штрафу за заведомо ложный донос о совершении преступления — он заявил, что у него якобы похитили 240 тысяч рулей.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в марте прошлого года 26-летний обвиняемый совместно со своим знакомым инсценировали похищение его денежных средств с банковской карты с целью получения в последующем страховых выплат.

«После того, как деньги были сняты со счета, мужчина обратился в органы внутренних дел с ложным заявлением о краже денег в размере 240 тысяч рублей, по результатам рассмотрения которого сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело», — уточняют в СКР.

Во время следствия выяснилось, что деньги не были похищены, после чего мужчина был привлечен к уголовной ответственности.

Злоумышленник признал вину, объясняя свои действия нехваткой денежных средств для предстоящей свадьбы.

В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.