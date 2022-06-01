Жителю Кемерова дали 15 лет строгого режима за нападение с топором на алтайского пограничника

22-летнего жителя Кемерова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за нападение на пограничника, сообщают «Новости Горного Алтая».

Напомним, инцидент случился в ночь с 29 на 30 июня прошлого года. Житель Шерегеша, находясь в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, попытался пересечь границу России с Казахстаном.

Его путь пресек пограничник. Молодой человек напал на него, решив похитить оружие. Сначала он обухом топора ударил военнослужащего по голове, затем брызнул в лицо из перцового баллончика, потом начал наносить удары лезвием топора.

Пограничник, обороняясь, смог обезвредить нападавшего и задержать его. Пострадавший военный получил телесные повреждения различной степени тяжести, ему была оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет.

Нападавшего осудили по трем статьям — 317 (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), 226 (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни), 322 (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 20 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.