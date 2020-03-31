Журналист ВГТРК погиб в Новосибирске, когда выходил из трамвая

«Погиб наш коллега, телеведущий, редактор и журналист „Вести Новосибирск“ Антон Лучанский. Накануне поздно вечером на трамвайной остановке его сбил автомобиль, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сообщает телекомпания.
По данным регионального МВД, происшествие случилось в 21:40 на улице Богдана Хмельницкого.
«27-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Е200, следовавший со стороны улицы Танковая в сторону улицы Трикотажная, сбил 45-летнего пешехода, который вышел из стоящего на остановке трамвая», — рассказали в ведомстве.
Журналист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в машине скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Лучанский с 2008 года работал в ГТРК «Новосибирск». Его фильмы и сюжеты неоднократно побеждали на различных всероссийских и международных творческих конкурсах.
Фильм «Правдивая история людей» стал финалистом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в 2019 году.