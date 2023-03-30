Журналиста The Wall Street Journal задержали в российском городе по подозрению в шпионаже

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС .

Согласно информации ФСБ, Эван Гершкович действовал по заданию американской стороны. Он собирал сведения, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

По информации ФСБ, Гершкович пытался добыть секретные сведения, когда его задержали.

День назад СМИ сообщали о том, что американский корреспондент перестал выходить на связь. По информации URA.ru, в Екатеринбурге Гершкович брал интервью у местного пиарщика Ярослава Ширшикова несколько недель назад.

Ширшиков сообщил изданию, что он сопровождал журналиста по городу, знакомил с некоторыми другими героями. «Его интересовало, в первую очередь, отношение к ЧВК „Вагнер“ в обществе», — сообщил Ширшиков.

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