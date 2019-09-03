Журналисты зафиксировали повышенный уровень радиации под Северодвинском

Радиационный фон возле двух понтонов, которые пострадали от взрыва ракеты в Архангельской области, превысил норму в несколько раз, сообщает «Беломорканал». Журналисты замеряли уровень излучения в этом месте.

Понтоны оказались брошенными после взрыва. Один из них, по рассказам местных жителей, вынесло к берегу 9 августа; второй, с заметно покореженным оборудованием на нем, доставили сюда же дней через пять после взрыва два буксира.

31 августа в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. После того, как понтоны появились на берегу, дозиметры показывали 750 микрорентген в час.

«Гринпис» называет естественным радиационным фоном 20 микрорентген в час, а в МЧС считают нормой показатели до 30 микрорентген в час.

Понтоны расположены в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря, пишет polit.ru.

Радиация , дозиметр. CC0

Население встревожено

Весь беломорский берег от Солзы до Нёноксы в разгар нынешнего летнего рыболовного сезона — пустует. Сказываются две причины: официальный запрет на выход маломерных судов в Двинскую губу, и естественный страх рыбаков поймать вместо рыбы — дозу радиации.

Население Нёноксы остаётся встревоженным из-за отсутствия информации, которая должна служить их безопасности.

Брошенные и, вероятно, не дезактивированные понтоны, которые свободно омывает морская вода рядом с устьем реки Верховки, лишь добавляют тревоги.

Взрыв

8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все разговоры о радиоактивном облаке над Северодвинском абсурдны, и посоветовал опираться на недавнее заявление президента о том, что никакой опасности нет.

Однако Росгидромет подтвердил, что анализ проб, взятых после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, показал наличие радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана.