Жуткие пробки сковали автодорогу у кладбища — предполагаемого места похорон Евгения Пригожина

Перекрыто все движение с нескольких улиц. В парковочный «карман» у Серафимовского кладбища никого не пускают, указывает "Фонтанка".

Дело в том, что Серафимовское кладбище — одно из мест, где могут похоронить Евгения Пригожина и других погибших при авиакататрофе Embraer Legacy в Тверской области. В ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены усиленные наряды правоохранителей.

А перед центральными воротами кладбища накануне вечером установили рамки металлодетектора.

По всей видимости, таким образом идет подготовка к похоронам погибших в авиакатастрофе бизнесджета Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, где находится тело Евгения Пригожина.

Что произошло

Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Версии

Следователи отрабатывают версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области. Пока рассматриваются ошибка пилота, технические неполадки, внешнее воздействие, некачественное топливо. Однако при всех авиакатастрофах также рассматривается версия теракта. Сотрудники СКР провели ряд экспертиз.