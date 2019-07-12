Жуткое видео снял пассажир из иллюминатора самолета

Через час после взлета пассажиры самолета сначала услышали странный гул, в салоне появился дым. Началась паника.
Один из пассажиров сидел ближе к хвосту самолета и в иллюминаторе видел двигатель самолета. Молодой человек заметил в двигателе посторонний предмет <это был оторвавшийся обтекатель вентилятора> и огонь. Пареньснял все происходящее на камеру.
Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com pic.twitter.com/TUFzREl0Lc— Logan Webb (@Micahlifa) 9 июля 2019 г.
Посадка прошла без происшествий. Пассажиров накормили и отправили дальше ближайшим рейсом, пишет mail.ru.