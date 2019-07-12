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Происшествия

Жуткое видео снял пассажир из иллюминатора самолета

Самолет авиакомпании Delta, выполнявший рейс из Атланты в Балтимор, совершил экстренную посадку в аэропорту. На борту находились 148 человек.

Самолет.
Самолет.
СС0

Через час после взлета пассажиры самолета сначала услышали странный гул, в салоне появился дым. Началась паника.

Один из пассажиров сидел ближе к хвосту самолета и в иллюминаторе видел двигатель самолета. Молодой человек заметил в двигателе посторонний предмет <это был оторвавшийся обтекатель вентилятора> и огонь. Пареньснял все происходящее на камеру.

Посадка прошла без происшествий. Пассажиров накормили и отправили дальше ближайшим рейсом, пишет mail.ru.

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