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Происшествия

Злодей оставил без интернета целый подъезд в Барнауле и тщетно пытался сбежать от силовиков

Росгвардейцы задержали в Барнауле мужчину, подозреваемого в совершении кражи интернет-кабеля из подъезда многоквартирного дома.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosguard.gov.ru

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, подозрительный молодой человек был замечен в районе частного сектора на улице Логовской. Мужчина явно не желал встречаться с сотрудниками правоохранительных органов.

«Заметив служебный автомобиль с проблесковыми огнями, мужчина скинул с плеча увесистый рюкзак, швырнул его в сугроб бросился бежать прочь. После непродолжительной погони по лабиринтам барнаульских улиц сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина. При себе у подозреваемого были обнаружены слесарные инструменты, а в рюкзаке, от которого он так старался избавиться, находился большой моток свежесрезанного оптоволоконного кабеля», — уточняют в силовом ведомстве.

Вскоре правоохранители установили точное место преступления.

Оказалось, что похитив провод для дальнейшей перепродажи, подозреваемый оставил без интернета целый подъезд расположенного поблизости многоквартирного дома.

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