Злоумышленник нейтрализован. На Алтае 15-летнего подростка направят в колонию за нападение на полицейского и серию краж

15-летнего жителя Чарышского района отправят в колонию для несовершеннолетних за совершение шести преступлений в течение полугода, пишет краевая прокуратура.

Прокурор Чарышского района Виталий Попенко говорит, что в феврале 2019 года, прогуливаясь в состоянии алкогольного опьянения по улицам района, парень был замечен сотрудниками полиции.

На замечание полицейского о своем неподобающем виде он оскорбился и решил исподтишка ударить полицейского. «Однако дерзость была сломлена, а злоумышленник нейтрализован», — говорится в сообщении прокуратуры.

Органы следствия квалифицировали выходку по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), уголовное дело направлено в суд.

Суд приговорил подростка к 10 месяцам лишения свободы, однако дал шанс подсудимому исправиться на свободе и назначил наказание условно, с испытательным сроком 1 год.

Парень такого доверия не оценил и совершил пять преступлений, из которых три — квартирные кражи на крупные суммы денег. Воровал у своих же друзей, родственников и знакомых.

В суде прокурор представил многочисленные характеристики — со всех школ, в которых должен был учиться юноша, от инспектора по делам несовершеннолетних полиции, от администрации района.

Суд признал, что обвиняемый не встал на путь исправления и отправил его в колонию для несовершеннолетних.