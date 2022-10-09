9 октября
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Происшествия

Змеиногорск окутало дымом от крупного пожара

В Змеиногорске произошел крупный пожар. Весь город окутан густым дымом. Подробности случившегося сообщила МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Змеиногорске
Пожар в Змеиногорске
Инцидент Барнаул

По информации МЧС, причиной пожара стала загоревшееся трава. Площадь распространения огня уточняется.

Дым от огня заволок границу Змеиногорска и проник в город. Взволнованные жители поделились кадрами пожара в сообществе «Инцидент Барнаул».

На месте работают восемь пожарных автоцистерн, 24 человека личного состава, а также две водовозки и два трактора.

По предварительным данным, угроза распространения пожара снята.

«На сегодняшний день в Алтайском крае сохраняется высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная (5 класс горимости) пожароопасность. В условиях сухой и ветреной погоды велик риск возгораний сухой растительности», — объяснили в ведомстве.

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