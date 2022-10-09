Змеиногорск окутало дымом от крупного пожара

В Змеиногорске произошел крупный пожар. Весь город окутан густым дымом. Подробности случившегося сообщила МЧС по Алтайскому краю.

По информации МЧС, причиной пожара стала загоревшееся трава. Площадь распространения огня уточняется.

Дым от огня заволок границу Змеиногорска и проник в город. Взволнованные жители поделились кадрами пожара в сообществе «Инцидент Барнаул».

На месте работают восемь пожарных автоцистерн, 24 человека личного состава, а также две водовозки и два трактора.

По предварительным данным, угроза распространения пожара снята.