Змеиногорск окутало дымом от крупного пожара

По информации МЧС, причиной пожара стала загоревшееся трава. Площадь распространения огня уточняется.
Дым от огня заволок границу Змеиногорска и проник в город. Взволнованные жители поделились кадрами пожара в сообществе «Инцидент Барнаул».
На месте работают восемь пожарных автоцистерн, 24 человека личного состава, а также две водовозки и два трактора.
По предварительным данным, угроза распространения пожара снята.
«На сегодняшний день в Алтайском крае сохраняется высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная (5 класс горимости) пожароопасность. В условиях сухой и ветреной погоды велик риск возгораний сухой растительности», — объяснили в ведомстве.