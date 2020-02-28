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28 февраля
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Происшествия

Змея выползла из ванной, убила хомяка и распугала всю семью в Красноярске

В Красноярском крае жительница одного из домов сняла на видео оранжевую змею, которая неизвестным образом оказалась в квартире, сообщает «ТВК Красноярск».

Питон, змея.
Питон, змея.
CC0

Женщина рассказала, что проснулась и пошла умываться с ребенком в ванную. Там они и обнаружили оранжевую змею, которая пряталась за унитазом.

Вдвоем, вместе с супругом, они перекинули змею в ванну, а после переместили в ведро.

На кадрах заметен хомяк, который не подает признаков жизни. По словам женщины, домашний питомец находился в клетке в ванной комнате.

«Я слышала, как он пищал, но ничего не могла сделать. Скорее увела ребенка в детсад», — рассказала жительница Красноярска.

Предположительно, это маисовый полоз — змею можно купить в магазинах. Женщина предположила, что змея приползла от соседей.

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