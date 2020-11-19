«Золотая лихорадка» подвела под уголовную статью алтайского предпринимателя

41-летний учредитель золотодобывающего предприятия в Алтайском крае пойдет под суд за дачу взятки в крупном размере и незаконный оборот драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, с мая по декабрь 2019 года фактические руководители золотодобывающее предприятие Артель старателей «Алтай-2» и Артель старателей «СИБИРЬ» незаконно добывали драгоценные металлы на непредусмотренном лицензией участке. Им также вменяется незаконное хранение и перевозка добытого под видом минерального сырья, содержащего драгоценные металлы.

Алтайского золотодобытчика будут судить за незаконный оборот драгоценных металлов. Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

«Своими действиями руководители золотодобывающих предприятий нанесли вред государству на общую сумму более 18 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР.

Более того, предприниматель, узнав о проверке со стороны ФСБ, попытался дать взятку оперативному сотруднику в размере 300 тыс. рублей, но тот отказался и сообщил об инциденте в УФСБ по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал и заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В целях возмещения вреда следователем СК на его имущество наложен арест на общую сумму более 6 млн рублей.

Золотые слитки. СС0

В настоящее время уголовные дела расследуются также и в отношении еще двоих учредителей предприятий.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.