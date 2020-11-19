Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

«Золотая лихорадка» подвела под уголовную статью алтайского предпринимателя

41-летний учредитель золотодобывающего предприятия в Алтайском крае пойдет под суд за дачу взятки в крупном размере и незаконный оборот драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

По данным следствия, с мая по декабрь 2019 года фактические руководители золотодобывающее предприятие Артель старателей «Алтай-2» и Артель старателей «СИБИРЬ» незаконно добывали драгоценные металлы на непредусмотренном лицензией участке. Им также вменяется незаконное хранение и перевозка добытого под видом минерального сырья, содержащего драгоценные металлы.

Алтайского золотодобытчика будут судить за незаконный оборот драгоценных металлов.
Алтайского золотодобытчика будут судить за незаконный оборот драгоценных металлов.
Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

«Своими действиями руководители золотодобывающих предприятий нанесли вред государству на общую сумму более 18 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР.

Более того, предприниматель, узнав о проверке со стороны ФСБ, попытался дать взятку оперативному сотруднику в размере 300 тыс. рублей, но тот отказался и сообщил об инциденте в УФСБ по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал и заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В целях возмещения вреда следователем СК на его имущество наложен арест на общую сумму более 6 млн рублей.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

В настоящее время уголовные дела расследуются также и в отношении еще двоих учредителей предприятий.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость