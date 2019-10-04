Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Золотая молодежь: сына топ-менеджера МТС вытащили из BMW с помощью кувалды

Полицейские устроили погоню за вишневым BMW M6 после того, как нарушитель проигнорировал их требования остановиться.

ДПС ГИБДД.
ДПС ГИБДД.
"Дорожный патруль".

Задержание сняли на видео. После того, как правоохранители блокировали дорогую иномарку, молодые люди забаррикадировались в салоне и не собирались выходить по требованию полицейских. Вытаскивать парней пришлось силой, разбив окно кувалдой.

Молодых людей вытащили из салона и уложили на асфальт. Нарушители просили связаться с родственниками.

Впоследствии выяснилось, что за рулем находился 25-летний сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов, рядом сидел его приятель Никита Калгашкин, пишет bfm.ru.

Алан Ибрагимов позднее признался, что не намеревался связываться с отцом. Он попросил прощения, отметив, что ему стыдно.

В багажнике нашли несколько комплектов номерных знаков, а на самой машине был поддельный номер.

По данным телеграм-канала «112», у задержанного в машине также якобы обнаружили пистолет-пугач, а Baza писала, что первоначально при задержании у Алана Ибрагимова изъяли «пакетики со следами наркотических веществ», но потом сведения о них из материалов исчезли.

Однако в ГИБДД не подтвердили обнаружение у задержанных запрещенных предметов.

Предварительно, парни были в состоянии наркотического опьянения, но пройти медосвидетельствование они отказались.

Головинский суд Москвы 3 октября отправил под арест на десять суток Алана Ибрагимова, сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова.

В то же время ТАСС сообщает, что в отношении Ибрагимова составили шесть административных протоколов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (ст. 264.1) УК РФ.

О папе

Руслан Ибрагимов с июня 2006 года работает в МТС. Он входит в состав правления. С 1 августа 2019 года занимает пост вице-президента ПАО «МТС» по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость