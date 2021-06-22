22 июня 12°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

«Звал на помощь». В Барнауле обнаженный мужчина распугал жильцов многоэтажки

В Барнауле сотрудники ЧОП задержали мужчину, который бегал по району без одежды и звал на помощь. Его повалили на землю и надели наручники, видео опубликовали очевидцы в Инцидент Барнаул

Задержание мужчины в Барнауле.
Задержание мужчины в Барнауле.
Инцидент Барнаул

Инцидент произошел 22 июня возле многоэтажки по адресу Северный Власихинский проезд, 92.

Очевидец предположил, что парень был в состоянии наркотического опьянения («под чем-то»): он бегал без одежды, и до, и во время задержания звал на помощь.

Как отмечают в сообществе, полторы недели назад, 12 июня, этого же мужчину уже задерживали за схожее поведение. «Видать выписали, и, как оказалось, зря», — комментируют барнаульцы.

Ранее в Барнауле на ул. Ядринцева заметили голого мужчину, который метался по тротуару.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость