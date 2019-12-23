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Происшествия

Звезда из «Счастливы вместе» предстанет перед судом

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о незаконном хранении наркотиков.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Расследование уголовного дела завершено и направлено в Преображенский суд Москвы «по месту прописки обвиняемой», сообщает ТАСС.

Что произошло

28 сентября сотрудники ГИБДД на Стромынке остановили для проверки Cadillac под управлением Бочкаревой, которая заметно нервничала.

От медосвидетельствования актриса отказалась. В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с кокаином. Теперь ей грозит наказание в виде штрафа от 40 тыс. рублей до трех лет лишения свободы.

Права и штраф

Ранее героиню сериала «Счастливы вместе» суд лишил водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, пишет bfm.ru.

В соцсетях был распространен видеоролик, где женщина, похожая на актрису, рассказывает о наркотиках, спрятанных «внутри нее».

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